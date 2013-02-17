Сергей Кабалов будет объявлен в международный розыск за дебош в самолете

//Происшествия

17 февраля 2013, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель Сергей Кабалов будет объявлен в международный розыск за пьяный дебош в самолете, сообщается сегодня на сайте СКР, Кабалов, устроивший пьяный дебош в самолете, уже объявлен в федеральный розыск.

Напомним, что 54-летний предприниматель из Саратова Сергей Кабалов на борту самолета, летевшего 11 января из Москвы в Египет, устроил пьяный дебош, следствием Кабалов подозревается в покушении на угон воздушного судна.

Кабалов уже объявлен в федеральный розыск, а в понедельник, 18-го февраля, следствие намерено заявить в суде ходатайство о его аресте, после чего дебошир будет объявлен в международный розыск.