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//Происшествия

Сергей Кабалов будет объявлен в международный розыск за дебош в самолете

17 февраля 2013, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель Сергей Кабалов будет объявлен в международный розыск за пьяный дебош в самолете, сообщается сегодня на сайте СКР, Кабалов, устроивший пьяный дебош в самолете, уже объявлен в федеральный розыск.
 
Напомним, что 54-летний предприниматель из Саратова Сергей Кабалов на борту самолета, летевшего  11 января из Москвы в Египет, устроил пьяный дебош, следствием Кабалов подозревается в покушении на угон воздушного судна.
 
Кабалов уже объявлен в федеральный розыск, а в понедельник, 18-го февраля, следствие намерено заявить в суде ходатайство о его аресте, после чего дебошир будет объявлен в международный розыск.
ЕП

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