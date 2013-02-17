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//Происшествия

В Республике Алтай спасатели ищут туристов, пропавших возле горы Альбаган

17 февраля 2013, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Республике Алтай спасатели ищут туристов пропавших возле горы Альбаган, 16 февраля в 4:30 (мск) от одной из турбаз села Каракокша Чойского района, в район горы Альбаган ушла группа туристов из трех человек на снегоходах.
 
В сообщении пресс-службы ГУМЧС РФ, на контроле в Алтайском поисково-спасательном отряде группа не зарегистрирована. В
 
назначенное время туристы не вернулись на базу, на поиски туристов отправилась группа людей от турбазы, они встретили одного из потерявшихся на снегоходе.
 
Помощи остались ждать двое мужчин (житель города Бийска, житель города Кемерово, оба в возрасте 50 лет), самостоятельно туристы выбраться не могут. 17 февраля группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда в количестве 5 человек, вылетела на вертолете Ми-8 в район происшествия для проведения поисков туристов.
ЕП

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