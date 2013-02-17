В центре Сочи легковой автомобиль провалился в дорожную яму

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17 февраля 2013, 13:48 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

Фото с сайта МВД РФ.

В олимпийкой столице России накануне вечером легковой автомобиль провалился правыми колесами в рытвину на дорожном полотне улицы Виноградной. Выбраться машине помогли проезжающие водители.

По сообщениям сочинских очевидцев, на месте аварии стояли дорожные ограждения, однако были ли они там до происшествия, неизвестно. Поэтому говорить о том, что причиной случившегося стала лишь невнимательность водителя, пока нельзя, передют "Вести-Сочи".