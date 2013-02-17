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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Южные Курилы тряхнуло землетрясением в 5,5 баллов

17 февраля 2013, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.65.mchs.gov.ru
Фото с сайта www.65.mchs.gov.ru

Российские сейсмологи в воскресенье зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5,5 в районе южных Курил, сообщает сахалинское управление МЧС. Повторный толчок магнитудой в 3,2 балла произошел через восемь часов.

Жертв и разрушений нет.  Тревога цунами не объявлялась.

Первое землетрясение произошло сегодня утром в 125 километрах юго-восточнее села Малокурильское. Жители островов Шикотан и Кунашир почувствовали землетрясение силой до баллов 3-4,  сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Второе землетрясение магнитудой 3,2 восемь часов спустя произошло на глубине 45 км в 85 км южнее Малокурильского, 84 км юго-восточнее с. Крабозаводское, 136 км юго-восточнее г. Южно-Курильск.

Жители островов Шикотан и Кунашир ощутили землетрясение силой до 2 баллов.

Звонков на телефоны оперативных служб МЧС Сахалинской области не поступало.

ЛБ

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