Взрыв в гараже якутского поселка: в доме рядом пострадал 8-летний мальчик

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17 февраля 2013, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Якутские спасатели накануне днем получили информацию о взрыве в частном металлическом гараже, расположенном у одного из домов в пригороде столицы региона - поселке Газовиков.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения, в результате взрыва гараж и автомашина "ГАЗ-31029" были повреждены полностью. С места происшествия в Центр охраны материнства и детства, предположительно, с контузией, доставлен 8-летний мальчик, находившийся в момент взрыва в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба якутского главка МЧС России.

Взрывной волной выбило стекла в трех домах и в детском саду №13, расположенных рядом.

На месте происшествия работали все оперативные службы города Якутска. Представителями администрации микрорайона Марха проводятся работы по остеклению пострадавших квартир и детского сада.

Всего на месте пожара было задействовано: 20 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС - 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ведется расследование ЧП.