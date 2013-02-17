Челябинские врачи работают в режиме нон-стоп (ВИДЕО)

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17 февраля 2013, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Врачам челябинской области, даже в больницах с выбитыми стеклами, приходится работать в режиме нон-стоп. Оказалось, горожанам нужны не только перевязки после порезов, но и психологическая помощь.

Психологи Челябинского кризисного центра работают без выходных, а телефон доверия принимает звонки круглосуточно.



"Когда это произошло, мы сразу поняли, что наша служба будет востребована, — объясняет директор кризисного центра Ольга Бабанова. – Администрация приняла решение, чтобы телефон доверия и психологи работали круглосуточно и без выходных".



Круглосуточно продолжает работать и стекольный завод, все мощности предприятия брошены на резку стекла. Очереди за стеклом и на рынках.



Самые крупные разрушения от метеорита произошли на территории цинкового завода. В ближайшее время специалистам предстоит решить, что делать с полуразрушенным цехом.



Более 24 тысяч человек и свыше 4,3 тысячи единиц техники ликвидируют последствия падения метеорита на Урале, сообщает в воскресенье главк МЧС по Челябинской области.



"По состоянию на 06.00 17 февраля проведены работы по застеклению 1,658 тысячи жилых домов, 34 лечебных учреждений, 62 образовательных учреждений, четырех объектов социальной защиты. Капитально восстановлены оконные рамы и стекла на площади 37,8 тысячи квадратных метров. Обследованы все 122 потенциально опасных объекта", — говорится в сообщении.



Ранее "АН" сообщали: поиски обломков метеорита, взорвавшегося над Челябинской областью и принесшего ущерб свыше миллиарда рублей, были завершены в субботу вечером. Совместная работа Российской академии наук и Федерального космического агентства на сегодняшний день заключается в разработке новой программы, позволяющей больше узнать о космической опасности.



