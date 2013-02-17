В Москве Nissan GTR сбил рабочих и врезался в памятник Юрию Долгорукому. ВИДЕО

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
17 февраля 2013, 11:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве накануне около часа дня водитель, управляющий спорткаром Nissan GTR у дома №8 по Тверской сбил двух дорожных рабочих, которые подметали тротуар и врезался в декоративное ограждение памятника Юрию Долгорукому.
Автомобиль двигался в сторону центра Москвы.
В результате наезда мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу имени Склифосовского, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Москве. Водитель серьезно не пострадал и в госпитализации не нуждается.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области