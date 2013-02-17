На Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
17 февраля 2013, 10:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Серьезная авария произошла поздно вечером в субботу на Октябрьской набережной, у дома 6. Перед пересечением с Зольной улицей столкнулись три автомобиля. Как сообщили «БалтИнфо» в ГУ МЧС по Петербургу, как минимум два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, иномарка, которой управляла молодая женщина, вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. Еще одну машину задело по касательной. Как сообщают очевидцы, неподалеку от этого ДТП произошло еще одно, менее тяжкое. На Октябрьской набережной образовалась пробка от Володарского моста.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области