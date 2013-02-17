На Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП

//Происшествия

17 февраля 2013, 10:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Серьезная авария произошла поздно вечером в субботу на Октябрьской набережной, у дома 6. Перед пересечением с Зольной улицей столкнулись три автомобиля. Как сообщили «БалтИнфо» в ГУ МЧС по Петербургу, как минимум два человека госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, иномарка, которой управляла молодая женщина, вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. Еще одну машину задело по касательной. Как сообщают очевидцы, неподалеку от этого ДТП произошло еще одно, менее тяжкое. На Октябрьской набережной образовалась пробка от Володарского моста.