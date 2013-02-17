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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Поиски осколков метеорита завершены. Как сквозь землю провалился (ВИДЕО)

17 февраля 2013, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Поиски обломков метеорита, взорвавшегося над Челябинской областью и принесшего ущерб  свыше миллиарда рублей, были завершены в субботу вечером.Об этом вчера заявил вице-губернатор Челябинской области Игорь Мурог.

В местах предполагаемого падения осколков ничего не найдено, а полынья на озере Чебаркуль, которую было приняли за место падения фрагментов метеорита, образовалась по другой причине. Об этом ранее сообщало и региональное МЧС. Поиски также велись у сел Звягино и Куваши. Согласно итогам, подведенным комиссией правительства Челябинской области, найти остатки небесного тела не удалось.

Но правительство области готово содействовать ученым, которые захотят приехать в регион, чтобы продолжить поиски и  научные исследования.

 Ранее «АН» сообщали: В Челябинской области водолазы начали обследовать озеро Чебаркуль, куда могли упасть обломки упавшего в пятницу метеорита. О том, как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт".

НС

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