Москвичка сожгла себя ночью на лестничной клетке

//Происшествия

17 февраля 2013, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в доме N4 в Четвертом Войковском проезде женщина, личность которой устанавливается, облила себя чем-то горючим и подожгла на лестничной клетке между шестым и седьмым этажами.

Пожарные и врачи ее спасти не успели, самоубийца скончалась от ожогов до их приезда. На месте происшествия работают следователи.



