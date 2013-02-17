Ту-204 аварийно сел во Владивостоке

//Происшествия

17 февраля 2013, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Технические неполадки стали причиной аварийной посадки самолета Ту-204 с 97 пассажирами на борту в аэропорту Владивостока, лайнер приземлился благополучно. На самолете в 02.30 мск отказала основная гидросистема.

На борту самолета находились 97 человек и 7 членов экипажа, сообщает МЧС России. Жертв и пострадавших нет.



