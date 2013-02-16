На юге Москвы произошла крупная автоавария: есть погибшие и раненые

//Происшествия

16 февраля 2013, 23:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта МВД РФ.

В столичном Царицыно в субботу вечером на эстакаде на Бакинской улице в ДТП попали несколько автомобилей. Есть жертвы и пострадавшие. Движение транспорта в этом районе парализовано, подробности пока не сообщаются.

Инцидент произошел на мосту, проходящем над железнодорожными путями Курского направления, передали "Вести".