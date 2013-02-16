На юге Москвы произошла крупная автоавария: есть погибшие и раненые

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
16 февраля 2013, 23:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В столичном Царицыно в субботу вечером на эстакаде на Бакинской улице в ДТП попали несколько автомобилей. Есть жертвы и пострадавшие. Движение транспорта в этом районе парализовано, подробности пока не сообщаются.
Инцидент произошел на мосту, проходящем над железнодорожными путями Курского направления, передали "Вести".
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области