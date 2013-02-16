Поиски челябинского метеорита в Чебаркуле прекращены из-за нулевой видимости

//Происшествия

16 февраля 2013, 21:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Кадр первого канала.

Следов челябинского метеорита в озере рядом с городом Чебаркуль пока не обнаружено. Об этом заявили представители МЧС после того, как дно водоема исследовали водолазы. Не исключено, что докопаться до истины им помешал толстый слой ила.

Местные жители уверены - огромную полынью на ледяной глади оставил именно небесный пришелец.

На берегу озера Чебаркуль весь день работали специалисты, которые пытались найти обломки упавшего метеорита. Они несколько раз замеряли на озере радиоактивный фон. И каждый раз отклонений обнаружено не было. Взяты пробы на химический состав воды.

Ранее глава федерального ведомства Владимир Пучков сказал, что в этот водоем могли упасть куски космического объекта, который накануне пролетел над Зауральем. Впрочем, по словам министра, есть еще три точки, где стоит их поискать. Обычно такие крупные небесные объекту находят достаточно быстро.

Напомним, что весь день в Челябинской области идут восстановительные работы.

Из-за ЧП пострадали более 1000 человек, повреждения получили несколько тысяч зданий.

Вскоре после падения метеорита в окрестностях Челябинска, на Землю упали еще два небесных тела.