На Тверской в Москве иномарка сбила двух человек

//Происшествия

16 февраля 2013, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Водитель спортивного автомобиля "Ниссан" выехал на тротуар на Тверской улице в районе часа дня и врезался в ограждение памятника. В результате два человека попали в больницу.

Об их состоянии, как и о состоянии водителя, ничего не сообщается. Инцидент произошел в 13:15 мск возле дома номер 8 на Тверской улице, пострадавшие убирали тротуар.



