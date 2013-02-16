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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Тверской в Москве иномарка сбила двух человек

16 февраля 2013, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Водитель спортивного автомобиля "Ниссан" выехал на тротуар на Тверской улице в районе часа дня и врезался в ограждение памятника. В результате два человека попали в больницу.

 Об их состоянии, как и о состоянии водителя, ничего не сообщается. Инцидент произошел в 13:15 мск возле дома номер 8 на Тверской улице, пострадавшие убирали тротуар.

НС

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