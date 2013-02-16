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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На юго-западе Москвы саперы спасли иномарку и чьи-то жизни

16 февраля 2013, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на улице академика Арцимовича под автомобилем Volkswagen обнаружили гранату. Об этом поступило сообщение по телефону «02». На место прибыли сотрудники полиции и инженерно-саперный отряд.

Саперы осмотрели  машину и сняли гранату, предположительно боевую, сообщает gazeta.ru.
Граната изъята для дальнейшего исследования.

НС

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