В Москве в жилом доме на улице Зорге сгорела квартира, погибли три человека

//Происшествия

16 февраля 2013, 14:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве страшный пожар произошел ночью на субботу в 00.22 мск в квартире дома № 14 корпус 2 на улице Зорге. В результате пожара погибли три человека. Прибывшие по вызову через 10 минут пожарные обнаружили горящей квартиру на четвертом этаже восьмиэтажного дома.

Площадь пожара составила около десяти квадратных метров. По данным управления МЧС по Москве, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела троих погибших людей.

Личности погибших выясняются. Дознаватели установят причины пожара.