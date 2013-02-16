МЧС обследует опасные объекты в Челябинской области (ВИДЕО)

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16 февраля 2013, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании оперативного совещания потребовал завершить дополнительное обследование потенциально опасных объектов в Челябинской области к 18.00 мск.

"Я прошу завершить обследование потенциально опасных объектов до 18.00. Мы должны иметь четкую, ясную картину и понять, есть проблема или нет", — сказал он.

Глава МЧС сообщил, что в случае необходимости будет оказана помощь из федерального центра, в том числе экспертами и технологиями.



В пятницу на Урале упал метеорит — ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана. Основные повреждения были зафиксированы в Челябинской области. "По последним данным, в результате взрыва метеорита над Челябинском повреждения получили 3,724 тысячи жилых дома, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса. Общая площадь стекла, выбитого ударной волной, составляет 200 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении уральского регионального центра МЧС РФ.



В Минздраве РФ уточнили: "Всего в Челябинской области пострадали 1147 человек, в том числе 259 детей, госпитализирован 51 человек, в том числе 13 детей, остальным помощь оказывается амбулаторно", сообщает ria.ru.

Ранее «АН» сообщали: ученые НАСА провели новые расчеты и скорректировали параметры космического тела - метеорита - упавшего в пятницу на территории Челябинской области.





