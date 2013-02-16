В НАСА скорректировали параметры челябинского метеорита

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16 февраля 2013, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые НАСА провели новые расчеты и скорректировали параметры космического тела - метеорита - упавшего в пятницу на территории Челябинской области. По новым данным американских специалистов, метеорит был значительно больше, а вызванный им взрыв мощнее — 0,5 мегатонны.

Этот в 30 раз больше мощности ядерной бомбы, взорванной в японском городе Хиросима 6 августа 1945 года.

Согласно новым оценкам специалистов НАСА, размер космического тела на входе составлял не 15, а 17 метров. По уточненным данным, масса астероида — 10 тысяч тонн.

"Оценка энергии, высвободившейся при этом событии, была увеличена с 30 до 500 килотонн", — говорится в сообщении американского национального аэрокосмического агентства.

Оценки были сделаны благодаря дополнительным данным, полученным с пяти инфразвуковых станций, одна из которых расположена на Аляске, в 6,5 тысячи километров от Челябинска. Информация со станций свидетельствует, что полет болида с момента входа в атмосферу до разрушения продолжался 32,5 секунды, передает РИА Новости.

В пятницу утром в 07.20 мск жители четырех регионов Урала и в Казахстане наблюдали полет болида. Очевидцы четко видели полет огненного шара с дымным хвостом. Падение завершилось яркой вспышкой и мощным взрывом.

Более всего пострадал Челябинск.

Ударной волной были повреждены здания, выбиты около 100 тысяч квадратных метров стекол, около 1,2 тысячи человек обратились за медицинской помощью.

В Челябинской области сегодня с утра водолазы начали обследовать озеро Чебаркуль, куда могли упасть обломки упавшего в пятницу метеорита. Шестеро водолазов обследуют водную акваторию на наличие осколков метеорит.