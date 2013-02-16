В Челябинске торгуют осколками метеорита, но МЧС не доказало их наличие

//Происшествия

16 февраля 2013, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске появилась информация о продаже местными жителями частиц метеорита, обрушившегося на территории области в пятницу утром. Но МЧС пока не подтвердило, что найдены осколки метеорита.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что эксперты изучают все места возможного падения метеорита. Но доклада, что найдены осколки и доказательств, что это осколки упавшего метеорита, нет.

Министр Пучков, комментируя информацию, что обломки челябинского метеорита могли упасть в озеро Чебаркуль, сообщил, что "это одна из гипотез". По его словам, есть еще три точки, куда могли упасть обломки небесного тела, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу утром жители Челябинской области видели огненный шар, летящий к Земле. По словам очевидцев, раздался взрыв и посыпался метеоритный дождь.

Жители Челябинска были напуганы необычным происшествием. В результате падения метеорита пострадали 1200 человек. Одну женщину самолет МЧС доставил в Москву на лечение. У 52-летней жительницы Копейска перелом позвоночника. Она упала на лестнице из-за ударной волны.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС разобраться со всеми проблемами в регионе, пострадавшем от метеоритного дождя.



Согласно новым оценкам НАСА, размер космического тела на входе составлял не 15, а 17 метров, масса - 10 тысяч тонн (прежние расчеты давали массу в 7 тысяч тонн). Полет болида с момента входа в атмосферу до разрушения продолжался 32,5 секунды.