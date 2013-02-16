В Махачкале в ходе спецоперации убит боевик

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16 февраля 2013, 09:24 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]

Фото www.07.mvd.ru

В пятницу вечером в Махачкале на территории Советского района был введен режим КТО. В результате спецоперации силовиками был убит один боевик, его жена сдалась.

Режим КТО был введен примерно в 19.10 на территории Советского района города. В одной из квартир пятиэтажного дома на улице им. И. Шамиля были заблокированы муж и жена. Примерно с 18.00 часов велись переговоры, во время которых силовики предлагали боевикам сдаться.

«В результате спецоперации был убит один боевик. Он предварительно опознан, как житель Махачкалы Наби Набиев, 1986 года рождения. Его жена сдалась», - сообщает «ЧК» со ссылкой на источник в Следственном управлении СК России по Дагестану.

По одной из версий, находившиеся в квартире были причастны к убийству судьи ВС Дагестана Магомеда Магомедова. Напомним, 15 января 2013 года в Махачкале был убит судья Магомедов. Следователи полагают, что в преступлении участвовали три человека, при этом стрелял только один.