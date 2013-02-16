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//Происшествия

Водолазы обследуют озеро Чебаркуль под Челябинском - ищут обломки метеорита

16 февраля 2013, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области сегодня с утра водолазы начали обследовать озеро Чебаркуль, куда могли упасть обломки упавшего в пятницу метеорита. Шестеро водолазов обследуют водную акваторию на наличие осколков метеорит.

Специалисты-подводники будут работать в течение четырех часов. МЧС России пока не подтверждает информацию, что найдены какие-либо остатки метеорита.

В Челябинск в субботу утром прибыл спецсамолет МЧС Ил-76. Спасатели доставят в Москву наиболее сильно пострадавших от падения метеорита в Челябинске утром в пятницу.

По последним данным, при падении осколков метеорита в Челябинской области пострадали около 1200 человек. Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными колото-резаными ранами сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

Специалисты американского аэрокосмического агентства НАСА оценили мощность взрыва метеорита под Челябинском. Мощность взрыва, произошедшего при входе метеорита в атмосферу, составила 300 килотонн, что в 20 раз больше мощности бомбы, взорванной над японским городом Хиросима.

ИЧ

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