Спецрейс МЧС доставит в Москву пострадавших от падения метеорита

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16 февраля 2013, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Спецсамолет МЧС Ил-76 доставит в Москву наиболее сильно пострадавших от падения метеорита в Челябинске утром в пятницу, 15 февраля. Самолет приземлился сегодня утром в 04.58 мск в Челябинске для санитарно-авиационной эвакуации пострадавшей в результате метеоритного дождя россиянки. Самолет оснащен медицинским модулем.

Жительницу Челябинска, которой предстоит перелет в Москву, сильно ранило выбитыми стеклами. Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными колото-резаными ранами сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

Ожидается, что в Москву этим спецрейсом будут доставлены наиболее пострадавшие при падении осколков метеорита, которые нуждаются в квалифицированной помощи столичных медиков, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин направил на место ЧС главу МЧС РФ Владимира Пучкова.

По последним данным МВД, в результате падения метеорита пострадали более 1200 человек. В Челябинской области в примерно 3000 зданиях выбиты стекла. По данным спасателей, от порезов осколками стекол пострадало 1145 человек, из них 50 человек госпитализированы. Пострадал ледовый дворец "Уральская молния". Из-за падения метеорита в регионе пострадали 93 больницы и поликлиники, 21 учреждение социальной защиты, в том числе детские дома и дома для престарелых и инвалидов.

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич сообщил на своем официальном сайте, что ущерб от падения метеорита в Челябинской области превысит 1 миллиард рублей.

Падение метеорита и метеоритный дождь затронули жителей Челябинской, Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана. Напомним, накануне в Челябинске были закрыты школы и детсады.