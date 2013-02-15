Раненый амурский тигр пришел к людям за помощью

//Происшествия

15 февраля 2013, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вести

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, раненый и обессилевший амурский тигр с браконьерским капканом на лапе вышел из тайги в районе села Устиновка Кавалеровского района. Хищник ревел от боли, кружил вокруг села, но в лес не уходил.

Местные охотоведы обнаружили раненного амурского тигра и вызвали на помощь сотрудников полиции и представителей охотнадзора, ведь животное, хоть и раненое, было все равно опасно для людей.

Животное, которому только исполнился год, попало в капкан, поставленный на мелкого пушного зверя, случайно, польстившись на приманку. Зверя поймали и сняли с него капкан. А затем раненого амурского тигра, занесенного в Красную книгу, перевезли в реабилитационный центр города Уссурийска, куда свозят всех покалеченных диких животных со всего Приморья.

По словам ветеринаров, которые уже осмотрели годовалого амурского красавца, сообщили, что таежный гость скоро пойдет на поправку и сможет вернуться домой, в тайгу, ему надо лишь пережить стресс и полностью выздороветь, передают интернет-СМИ.