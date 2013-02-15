В Мордовии в приемной семье избивали шестилетнего малыша

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15 февраля 2013, 20:36 [«Аргументы Недели. Москва», Илья Урсулов, Саранск ]

Фото www.umvd56-276.ru

За издевательства над ребенком предстоит отвечать 45-летнему жителю Белоруссии. Мужчина терроризировал шестилетнего мальчика, приемного сына своей гражданской супруги. В настоящее время малыш находится в детском реабилитационном центре в столице Мордовии, приемной матери прекращена выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, она отстранена от исполнения обязанностей опекуна.

Как сообщили «АН-Онлайн» в пресс-службе республиканского МВД, информация об издевательствах над ребенком поступила в полицию от воспитателя детского сада. Женщина обратила внимание на следы побоев на спине мальчика, ребенок рассказал ей, что накануне его избил ремнем отец за то, что он любил играть, ползая на коленях. Мужчина, которого малыш называет папой, не являлся его официальным опекуном, опекунство оформлено на женщину, с которой он с лета прошлого года проживает в гражданском браке.

В реабилитационном центре "Радуга", куда незамедлительно доставили мальчика, медсестра зафиксировала на его теле в области спины рубцы от ремня и множество синяков. В разговоре с ребенком медик узнала и о других фактах издевательств: кроме избиения ремнем мужчина мог заставить держать его большие пластмассовые бутылки с водой на плечах, говоря, что это поможет стать сильнее. Мальчику было больно, но он терпел. А однажды мужчина водил его по комнате за веревку для нательного крестика из-за того, что он спал с крестиком. Мальчик все выполнял, а на вопрос почему он не жаловался, ответил просто: «боялся».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль), мужчина свою вину в совершении преступления не признал и в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.