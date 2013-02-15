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//Происшествия

В Архангельске пропала 12-летняя девочка. СКР возбудил дело

15 февраля 2013, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта СКР.
Фото с сайта СКР.

В Архангельске по факту безвестного исчезновения ребенка накануне днем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СКР в пятницу.

"14 февраля 2013 года из квартиры, расположенной по улице Магистральной города Архангельска, ушла 12-летняя Владислава Никитина. До настоящего времени место нахождения девочки не известно", - говорится в сообщении Следственного комитета России.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление местонахождения ребенка.

ЛБ

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