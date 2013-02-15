Осколками метеорита повредило кровлю зданий двух предприятий "оборонки"
15 февраля 2013, 18:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Челябинской области осколки метеорита повредили здания двух оборонных предприятий. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем Twitter. Есть небольшие повреждения кровли и выбиты стекла. Повреждения устраняются.
"АН" писали, что челябинский губернатор Михаил Юревич в пятницу заявил, что ситуация с падением метеорита на контроле и призвал жителей региона не паниковать.
Ранее в пятницу Рогозин пообещал в понедельник представить Медведеву объективную картину происшедшего на Урале и предложения по перспективным возможностям страны "засекать" опасность сближения Земли с "чужаками" и в будущем ее предотвращать".