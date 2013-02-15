Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Минздрав сообщил о пострадавших в результате взрыва на "Воркутинской"

15 февраля 2013, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.rosminzdrav.ru
Фото с сайта www.rosminzdrav.ru

Пострадавший при взрыве шахты "Воркутинская" горняк, госпитализированный в Москву, в НИИ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, по-прежнему находится в состоянии средней тяжести, однако врачи наблюдают положительную динамику.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Двое горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте, были госпитализированы в Городскую больницу скорой медицинской помощи в Воркуте. Один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, у другого - состояние средней тяжести, есть положительная динамика, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

"АН" писали, что в связи со взрывом на шахте "Воркутинская" в республике Коми СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, на шахте "Воркутинская" в понедельник около 10:30 мск произошел взрыв метана. Под землей оказалась заблокирована группа горняков. Число погибших при взрыве на шахте "Воркутинская" составило 18 человек.

ЛБ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…