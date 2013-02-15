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15 февраля 2013, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.rosminzdrav.ru

Пострадавший при взрыве шахты "Воркутинская" горняк, госпитализированный в Москву, в НИИ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, по-прежнему находится в состоянии средней тяжести, однако врачи наблюдают положительную динамику.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Двое горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте, были госпитализированы в Городскую больницу скорой медицинской помощи в Воркуте. Один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, у другого - состояние средней тяжести, есть положительная динамика, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

"АН" писали, что в связи со взрывом на шахте "Воркутинская" в республике Коми СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, на шахте "Воркутинская" в понедельник около 10:30 мск произошел взрыв метана. Под землей оказалась заблокирована группа горняков. Число погибших при взрыве на шахте "Воркутинская" составило 18 человек.