Губернатор Челябинской области Михаил Юревич призвал не паниковать

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15 февраля 2013, 17:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич в пятницу заявил, что ситуация с падением метеорита на контроле и призвал жителей региона не паниковать. По словам Юревича, ситуация сейчас штатная.

По данным министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области, радиационный фон в регионе - в пределах нормы.

Он призвал граждан не паниковать и заверил, что с ней за пару дней справятся. Аэропорт "Челябинск" работает в штатном режиме.Во всех районах города Челябинска открыты "горячие линии" для пострадавших горожан. Жителей, получивших травмы, медики призывают обращаться в ближайшие медицинские учреждения города, которые полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами, в том числе противостолбнячными, сообщали в пресс-службе губернатора Челябинской области.

По указанным телефонам жители города могут сообщать о необходимости остекления окон, которые пострадали в результате сложившейся ситуации:

Диспетчер УЖКХ Администрации города 263-21-21

Администрация Калининского района 791-19-91

Администрация Курчатовского района 741-45-48

Администрация Ленинского района 256-23-05

Администрация Металлургического района 735-80-14

Администрация Советского р айона 237-26-23 237-26-33

Администрация Тракторозаводского района 775-30-39

Администрация Центрального района 264-56-31

Согласно данным управления здравоохранения Администрации Челябинска, за медицинской помощью в лечебные учреждения города обратились уже 725 человек, из них 159 детей. В том числе, скорая помощь приняла 80 вызовов, остальные обратились в больницы и травмпункты самостоятельно.

Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте городской администрации Челябинска. Глава Администрации Челябинска Сергей Давыдов успокоил жителей - им не угрожает никакая опасность.

Очевидцы из Челябинска рассказали, что многие стремятся покинуть город – отсюда вот эта давка в неурочный час на автовокзале (ФОТО). Множатся панические слухи – в два часа ночи ожидается еще одно падение метеорита, местная элита поспешила эвакуироваться первой…Но при этом все надеются, что это вранье…

Президент РФ Владимир Путин днем пятницы обсудил чрезвычайную ситуацию в Челябинской области после падения метеорита с главой МЧС России Владимиром Пучковым.

"АН" писали, что об отсутствии "космического щита" заявил сегодня и вице-премьер Дмитрий Рогозин, он пообещал представить свои предложения Медведеву к понедельнику.

По последним данным, от метеорита в Челябинской области пострадал уже 571 человек. Власти компенсируют жителям ущерб от космического ЧП за счет бюджета.