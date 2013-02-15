Роскосмос обещает наблюдать за космическим небом с Алтая (ВИДЕО)

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15 февраля 2013, 16:33 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

Генконструктор ОАО «НПК «СПП» Виктор Шаргородский рассказал о разрабатываемых на Алтае системах слежения за космическим небом, сообщает корреспондент «АН-онлайн» с пресс-конференции о ситуации с метеоритом в Челябинске.

По словам В. Шаргородского, такие комплексы могут в скором времени использоваться на Алтае и в Боливии.

Начальник Управления стратегического планирования целевых программ Роскосмоса Юрий Макаров в ходе пресс-конференции в очередной раз отчитался, что наземные средства наблюдения не зафиксировали упавший в Челябинской области метеорит.

По словам представителя МЧС, наземная система оповещения не смогла сработать из-за скоротечности события.

По данным силовых ведомств, уровень естественного радиационного фона в Челябинской области не повышен.

Пресс-конференция закончилась на мажорной ноте. Было сказано, что астероид, который пролетит над Землей вечером и никак не связан с упавшим в Челябинской области метеоритом, открыт еще в 2011 году в испанской обсерватории, с этого момента за ним наблюдали. Роскосмос разделяет общемировое мнение, что он не представляет никакой опасности для Земли.

Ранее сообщалось, что, согласно данным управления здравоохранения Администрации Челябинска, за медицинской помощью в лечебные учреждения города обратились уже 725 человек, из них 159 детей. В том числе, скорая помощь приняла 80 вызовов, остальные обратились в больницы и травмпункты самостоятельно.