За медицинской помощью обратились уже 725 челябинцев

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15 февраля 2013, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: newsufa.ru

Согласно данным управления здравоохранения Администрации Челябинска, за медицинской помощью в лечебные учреждения города обратились уже 725 человек, из них 159 детей. В том числе, скорая помощь приняла 80 вызовов, остальные обратились в больницы и травмпункты самостоятельно.

Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте городской администрации Челябинска.

В сообщении говорится, что "госпитализирован 31 человек, из них 12 детей. Тяжело травмированных и погибших по-прежнему нет. Травмы получены в основном от осколков стекла, после того как взрывной волной разбило окна".

"Лечебные учреждения города работают в усиленном режиме, вызваны дополнительно врачи-травматологи, реаниматологи, хирурги. Как сообщила начальник управления здравоохранения Администрации Челябинска Наталья Горлова, пострадавших готовы принять 1590 коек в лечебных учреждениях города. Из них 44 реанимационных, 91 травматологического и 341 хирургического профиля", - сообщается на сайте.

К горожанам обратился глава Администрации Челябинска Сергей Давыдов, который в своем обращении, опубликованном на сайте горадминистрации, сказал, что жителям не угрожает никакая опасность: "Хотел бы обратиться к жителям города: просьба сохранять спокойствие. В Челябинске серьезных разрушений нет, по крайней мере, информация об этом отсутствует. Во многих зданиях – больницах, детских садах, жилых домах – выбило стекла. Разбитым стеклом поранены люди. Информации о жертвах нет. Радиационный фон в Челябинске в норме".

Он также обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой отпустить своих сотрудников домой, чтобы они смогли разобраться, что происходит с их жильем, а также забрать своих детей из школ и детсадов. Он считает, что сейчас необходимо, чтобы семьи воссоединились и были в это трудное время вместе.