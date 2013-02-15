Путин велел срочно помочь пострадавшим от уральского метеорита. ВИДЕО

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15 февраля 2013, 16:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Президент РФ Владимир Путин днем пятницы обсудил чрезвычайную ситуацию в Челябинской области после падения метеорита с главой МЧС России Владимиром Пучковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам министра, в результате воздействия ударной волны пострадало более 290 жилых домов, ряд промышленных предприятий и социальных объектов, за медицинской помощью обратились свыше 500 человек.

"Главным образом нас в данной ситуации должна интересовать не астрономическая составляющая этого события, хотя она тоже, наверное, интересна для специалистов, да и с точки зрения Вашей службы – имею в виду возможности, связанные с предупреждением, оповещением граждан о подобных событиях, насколько это возможно, конечно. В мире, как я себе представляю, такой эффективной системы мониторинга пока не налажено", - отметил Владимир Путин.

"АН" писали, что об отсутствии "космического щита" заявил сегодня и вице-премьер Дмитрий Рогозин, он пообещал представить свои предложения Медведеву к понедельнику.

На встрече с Пучковым Путин с сожалением отметил, что "после этого события нарушена нормальная работа некоторых промышленных предприятий, люди пострадали и объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы".

Президент РФ настоятельно рекомендовал "всё сделать для того, чтобы, во-первых, объективно оценить ущерб".

"Нужно прежде всего подумать о том, чтобы помочь людям, и не просто подумать, а немедленно это сделать", - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что делать это нужно "имея в виду и конкретно физических лиц, граждан России, которые пострадали, и социальные учреждения, да и жилой фонд надо посмотреть, что в жилом фонде произошло".

Владимир Пучков представил президенту развёрнутую картину ЧП "космического масштаба":

"Наиболее большие потери на территории Челябинской области. В результате удара воздушной волны и ряда других поражающих факторов повреждено порядка 297 жилых домов, 12 школ, ряд социальных объектов, а также пострадал ряд промышленных предприятий", - отметил глава МЧС и сообщил, что в настоящее время развёрнута группировка сил общей численностью больше 20 тысяч человек, 3 тысяч единиц техники и 8 воздушных судов.

"Рекомендовано приостановить работу ряда предприятий с тем, чтобы граждане смогли вернуться домой и оценить ущерб, предпринять меры по защите теплового контура. В связи с тем, что разрушен очень большой объём стекловых панелей, и с учётом того, что там днём температура минус 5, а ночью ожидается похолодание, это одна из приоритетных задач", - рассказал Владимир Пучков и отчитался о работе структурных подразделений медицины катастроф.

"Могу доложить, что система энергетики, транспортные коммуникации, авиация работают стабильно, превышения норм по радиационной обстановке, по аварийным выбросам химически опасных веществ не зафиксировано. Вместе с тем соответствующие мобильные группы, которые мониторят ситуацию, мы развернули по всей зоне чрезвычайной ситуации", - сообщил Путину Пучков и попросил одобрения на вылет рабочей группы правкомиссии в зону ЧС для принятия дополнительных мер и оказания необходимой помощи из федерального центра.

Президент РФ отметил, что местные и региональные власти, по их словам, справляются.

"Вместе с тем вылет туда ваших специалистов будет нелишним. Нужно провести анализ того, что произошло, и оценить возможный ущерб, который мог быть нанесён не только инфраструктуре связи, социальным объектам, но и энергетике, что чрезвычайно важно в зимний период. Так что сделайте это, и как можно быстрее", - велел глава российского региона и рекомендовал обратиться за помощью в федеральные министерства, в том числе в Минздрав.

"АН" писали, что по последним данным, от метеорита в Челябинской области пострадал уже 571 человек. Власти компенсируют жителям ущерб от космического ЧП за счет бюджета.

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