От метеорита в Челябинской области пострадал уже 571 человек

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15 февраля 2013, 15:31 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

В ходе пресс-конференции о ситуации с метеоритом в Челябинской области представитель Минздрава Анатолий Гулин сообщил о точном числе пострадавших, две женщины – в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент "АН-онлайн".

А. Гулин сказал, что пострадали 82 ребенка, из них 12 госпитализированы. Всего пострадал 571 человек.

Две женщины серьезно пострадали. Одна из них в больнице с переломом позвоночника, вторая – с черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что проблемы с мобильной связью в Челябинской области были решены.