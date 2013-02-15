МЧС сообщило о решении проблем с сотовой связью в Челябинске
15 февраля 2013, 15:20 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
Проблемы с мобильной связью в Челябинской области были решены по состоянию на 15 часов по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент «АН-онлайн» с пресс-конференции о метеорите в ИТАР-ТАСС.
На пресс-конференции о падении метеорита в Челябинской области выступил замначальника Научного центра управления МЧС в кризисных ситуациях Игорь Солохов. Он рассказал, что в Челябинке была проведена наземная разведка. По его данным, повреждены 227 зданий, в том числе школы.
34 человека госпитализированы. За медицинской помощью обращались более 500 человек. Основные травмы – порезы от стекол и осколков ударной волны.
Ранее «АН-онлайн» сообщали, что два обломка метеорита найдены в Чебаркульском районе Челябинской области, третий обломок найден на территории Златоустовского района.