МЧС сообщило о решении проблем с сотовой связью в Челябинске

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15 февраля 2013, 15:20 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]

Фото Петра Горбатенко

Проблемы с мобильной связью в Челябинской области были решены по состоянию на 15 часов по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент «АН-онлайн» с пресс-конференции о метеорите в ИТАР-ТАСС.

На пресс-конференции о падении метеорита в Челябинской области выступил замначальника Научного центра управления МЧС в кризисных ситуациях Игорь Солохов. Он рассказал, что в Челябинке была проведена наземная разведка. По его данным, повреждены 227 зданий, в том числе школы.

34 человека госпитализированы. За медицинской помощью обращались более 500 человек. Основные травмы – порезы от стекол и осколков ударной волны.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что два обломка метеорита найдены в Чебаркульском районе Челябинской области, третий обломок найден на территории Златоустовского района.