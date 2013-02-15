Волгоградские астрономы не исключили повторения челябинских событий на Волге

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15 февраля 2013, 15:13 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Волгоградский планетарий

Специалисты волгоградского планетария не исключают, что метеоритный дождь, от которого сегодня утром пострадали жители Челябинска, может повториться и в городе на Волге. Они рассказали корреспонденту «АН-онлайн», что подобный феномен уже наблюдался в Царицыне в 1922 году.

Это явление вошло в историю под именем Царевского метеоритного дождя, который до сих пор считается самым сильным на территории России и третьим по силе за всю историю мировых наблюдений. Также астрономы не исключили, что прошедший в Челябинске метеоритный дождь вызван прохождением рядом с землей астероида 2012DA14.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время региону падение небесных тел не угрожает. Но, по словам спасателей, если возникнет малейшая опасность для населения, жители региона будут об этом незамедлительно оповещены и эвакуированы в безопасное место.

Вообще же, метеоритный дождь – явление непредсказуемое и может пройти в любой момент в любом месте.