Минздрав: Из-за метеоритного дождя в Челябинской области пострадали 524 человека

//Происшествия

15 февраля 2013, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: myspace.com

В пятницу Министерство здравоохранения России сообщает, что в Челябинской области из-за произошедшего метеоритного дождя всего пострадали около 524 человека, из них 112 человек госпитализированы, состояние двоих тяжелое.

В сообщении министерства, опубликованное на сайте ведомства, говорится, что "всего в Челябинской области пострадало 524 человека, в том числе 82 ребёнка. У всех пострадавших порезы разбитым стеклом. Всего госпитализировано 112 человек, в том числе 12 детей. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, 22 в состоянии средней степени тяжести".

По данным министерства, дети находятся в состоянии средней степени тяжести и относительно удовлетворительном состоянии.

В МЧС РФ сегодня сообщили, что в пятницу утром метеоритный дождь был зафиксирован в пяти регионах России. В сообщении ведомства говорится, что "с 07:00 мск на территории Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан зафиксирована активность в нижних слоях атмосферы, вследствие чего происходили световые вспышки, звуковые и ударные волны. Предположительно, причиной данных явлений явился метеоритный дождь".

По подсчетам спасателей, взрывной волной в 300 зданиях шести населенных пунктов области выбило стекла. Повреждены 16 социально значимых объектов. Разрушена стена одного из корпусов Челябинского цинкового завода, повреждена ледовая арена Челябинска.

В пресс-службе губернатора области Михаила Юревича сообщили, что обломки метеорита, масса которого составила порядка 10 тонн, пока не найдены. По данным пресс-службы, метеорит упал в озеро недалеко от города Чебаркуль.

Власти пообещали жителям, что компенсируют жителям ущерб от падения метеорита.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области открыты телефоны горячей линии: 239-71-05, 239-99-99.