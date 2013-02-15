СК просит передать ему следствие по делу Шубина

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15 февраля 2013, 14:39 [«Аргументы Недели. Москва», Олег Павлов, Москва ]

Фото www.smotra.ru

Следственное Управление СК России по Мурманской области обратилось в прокуратуру с ходатайством передать ему в производство уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина. Связано это с тем, что СК уже расследует множество преступлений совершенных в сфере ЖКХ и энергетического комплекса региона. Об этом «АН-онлайн» сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Так, 5 из них расследуется следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Четыре – о незаконной смене руководства предприятий ООО «ЭКОЦентр», ООО «Энерготеплосбыт», ЗАО «Альянс-Инвест» и ООО «СистемаПлюс», представляющих собой единый комплекс, который является собственником крупнейших в регионе электросетевых и энергосбытовых компаний. Одно уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО «УК ЖКС» города Оленегорска», подозреваемого в неуплате более 36 млн. рублей котельной за поставленную тепловую энергию по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Кроме того, в производстве следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу находятся 5 уголовных дел о преступлениях, сопряженных с экономической деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе и по поставке электроэнергии. Из них два уголовных дела по фактам незаконного приобретения прав на имущество ООО «Морской специализированный порт «Витино» и ЗАО «Беломорская нефтебаза». Одно уголовное дело по факту незаконного получения кредита руководителями ООО «Риони» в сумме 180 млн. руб. Одно из уголовных дел возбуждено в отношении депутата Мурманской областной думы 5 созыва М. Нефедова по факту хищения нефтепродуктов, принадлежащих ООО «ТД «РесурсИнвест» на сумму свыше 116 млн. руб. Так же расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями лицами из числа руководства ООО «УК «ЖКС», выразившихся в не оплате оказанных ГОУП «Кандалакшаводоканал» услуг в размере более 52 миллионов рублей и причинении существенного вреда интересам компании.

Обстоятельства, являющиеся предметом расследования по ряду уголовных дел регулируются нормами международного права, поскольку в материалах фигурируют иностранные юридические лица, являющиеся учредителями ООО «МСП «Витино» и ЗАО «БНБ», а также собственниками имущества предприятий. При этом между участниками иностранных компаний происходят судебные тяжбы в судах Кипра, Англии и Нидерландов, затрагивающие, в том числе, имущественные комплексы российский предприятий.

Расследование уголовных дел продолжается, планируется назначение ряда сложных экспертиз, в том числе с участием специалистов, обладающих познаниями в области ценообразования и регулирования тарифов на оптовом рынке электроэнергии.

В рамках расследования ряда из указанных уголовных дел Шубин будет проверен на причастность к совершению преступлений. Следствие полагает, что расследование этих уголовных дел будет более полным и объективным, в случае нахождения в производстве одного следственного органа.