Власти компенсируют жителям ущерб от падения челябинского метеорита

//Происшествия

15 февраля 2013, 14:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Во всех городах Челябинской области сейчас идёт подсчёт выбитых стёкол. Всего по области на данный момент пострадало 514 человек, из них 11 человек госпитализировано (из них двое детей). Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По сообщению спасателей, основное число пострадавших обошлось без госпитализации (травмы лёгкой степени тяжести: ушибы, порезы). Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказана.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области открыты телефоны горячей линии: 239-71-05, 239-99-99.

Спасатели обращаются к жителям области сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Они предлагают сохранять тепло в жилых домах и на предприятиях, где остекление стёкол было выбито, используя при этом стекло, утепляющую плёнку, фанеру, одеяла и другие подручные материалы. В Челябинске сейчас минус 8.

Сообщается, что последствия ЧП (в Челябинске и прилегающих городах Копейске и Коркино ударной волной было выбито остекление окон в зданиях) поистине космического масштаба будут ликвидированы за счет бюджета.

"АН" писали, что в пяти регионах России созданы оперативные штабы после падения метеорита в Челябинской области. Астрономы полагают, что масса небесного тела была чуть более килограмма.

Сейчас в МЧС России (г. Москва, Ватутина д.1) проходит заседание рабочей группы правкомиссии по обстановке, сложившейся в Уральском Федеральном округе.