Астрономы оценили массу челябинского метеорита лишь в 1 кг. ВИДЕО

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15 февраля 2013, 13:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Кадр Первого канала.

Падение метеорита в Челябинской области, в результате которого, как писали "АН", пострадало более 300 человек, ни предсказать, ни зафиксировать современными приборами было невозможно, утверждают астрономы.

"Это тело космическое, которое имеет массу больше килограмма. Это обычный метеороид. Это спорадические, то есть такие явления, которые бывают редко, и одиночные. Их увидеть невозможно", - сообщила директор Коуровской обсерватории, расположенной в Свердловской области, Полина Захарова, передает Первый канал.

Напомним, военным не удалось зафиксировать падение метиорита и в связи с этом вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал к понедельнику представить премьеру предложения по космическому щиту.