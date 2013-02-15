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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Число пострадавших в Челябинской области возросло до 300

15 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Около 300 человек обратились в больницы и травмпункты Челябинска с резаными и осколочными ранами. Люди пострадали от осколков оконного стекла, разбитого взрывной волной, сопровождавшей полет метеорита над Челябинском. Ранее сообщалось о двухсот пострадавших.
 
По данным источника в медицинских кругах Челябинска, семь человек госпитализированы, остальным оказана первая медицинская помощь.
 
Тем временем, к Земле приближается астероид 2012 DA14, его полет будет показан в прямом эфире на сайте НАСА.
ЕП