Число пострадавших в Челябинской области возросло до 300

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15 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Около 300 человек обратились в больницы и травмпункты Челябинска с резаными и осколочными ранами. Люди пострадали от осколков оконного стекла, разбитого взрывной волной, сопровождавшей полет метеорита над Челябинском. Ранее сообщалось о двухсот пострадавших.

По данным источника в медицинских кругах Челябинска, семь человек госпитализированы, остальным оказана первая медицинская помощь.