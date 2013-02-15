Число пострадавших в Челябинской области возросло до 300
15 февраля 2013, 12:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Около 300 человек обратились в больницы и травмпункты Челябинска с резаными и осколочными ранами. Люди пострадали от осколков оконного стекла, разбитого взрывной волной, сопровождавшей полет метеорита над Челябинском. Ранее сообщалось о двухсот пострадавших.
По данным источника в медицинских кругах Челябинска, семь человек госпитализированы, остальным оказана первая медицинская помощь.
Предполагаемое место падения метеорита, принесшего с собой разрушения и панику в Челябинск, найдено.Метеорит упал в водоем в километре от города Чебаркуль.
Тем временем, к Земле приближается астероид 2012 DA14, его полет будет показан в прямом эфире на сайте НАСА.
ЕП