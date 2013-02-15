Инструктор космонавтов считает неправильным прятаться от метеорита по домам

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15 февраля 2013, 12:01 [«Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с сайта www.federalspace.ru

Иосиф Давыдов, 25 лет проработавший в ЦУПе на ответственных направлениях, связанных с безопасностью космических полетов, сообщил «АН-онлайн», что по домам можно прятаться от радиации, но не от метеоритного дождя.

Инструктор космонавтов заявил, что не знает о Челябинском метеорите. «Но я думаю, что прятаться от метеорита по домам не нужно», - отметил он.

По словам И. Давыдова, метеориты падают на Землю регулярно. «И если бы это был Тунгусский метеорит или что-то подобное…тогда уже давно бы была всемирная паника», - сделал предположение эксперт.

При этом И, Давыдов подчеркнул, что если бы имелась в виду радиация, то нужно было бы прятаться, а от метеоритов прятаться в домах не стоит.

«АН-онлайн» ранее сообщали, что В Челябинске в десятки раз увеличилось число пострадавших от метеоритного дождя. За медпомощью уже обратились уже более 200 человек.