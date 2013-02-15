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15 февраля 2013, 11:37 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

В Краснодарском крае в ДТП погиб следователь Следственного комитета России, ДТП произошло ночью 15 февраля в городе Темрюке, установлено, что следователь на своем автомобиле ВАЗ-2109 выехал от здания следственного отдела.

Следователь поехал в сторону дома, однако, проезжая мимо музея «Военная горка», не справился с управлением автомобиля и допустил столкновение с металлическим ограждением.

Сотрудник Следственного комитета России погиб на месте ДТП.