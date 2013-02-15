Метеорит над Уралом разрушил стену склада и нарушил связь (ВИДЕО)

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15 февраля 2013, 11:12 [«Аргументы Недели. Екатеринбург», Виктор Андриянов, Екатеринбург ]

Челябинский Цинковый завод

Утром 15 февраля примерно в 9.15 по местному времени (в 7.15 по московскому) жители Тюменской, Свердловской, Курганской областей, заметили в небе светящийся объект, который быстро пролетел, оставив за собой след. В Челябинской области осколки метеорита, по предварительным данным, упали в одном из малонаселённых районов региона – в 80 км от города Сатка. При этом ударная волна затронула и Челябинск: разрушены стёкла в домах и на предприятиях, стена склада на местном Цинковом заводе.

«Во многих домах Сатки, а также в зданиях Челябинска, фронтом стоящих к месту падения, выбиты стекла», - сообщает пресс-центр МВД России. Как добавили в пресс-центре, в школе №130 Челябинска «есть пострадавшие, по всей видимости, от вылетевших стекол».

По сообщению Роскомнадзора, сейчас связь отсутствует в сетях 2G и 3G одного из операторов региона. Отмечается, что проводная связь и ШПД (широкополосный доступ) при этом работают стандартно.

В результате этого ЧП на Челябинском цинковом заводе обрушилась стена склада концентратов, кирпичи из стены выпали на Свердловский тракт, сообщила пресс-служба предприятия. На заводе выбило стекла на проходной и в здании заводоуправления. «Пострадавших нет, у некоторых сотрудников есть небольшие порезы из-за осколков стекла, - рассказали в пресс-службе. – Взрывов и пожаров на предприятии нет, работаем в штатном режиме».

По данным работников Челябинского трубопрокатного завода, в здании отдела кадров выбиты все стёкла, есть пострадавшие с порезами от осколков. В заводоуправлении также выбиты стекла, снесены двери. А в шестом цехе ЧТПЗ ударной волной снесло стеновые пластиковые панели.

Челябинские власти обратились к гражданам с просьбой после метеоритного дождя вернуться домой и забрать из школ своих детей. «Жителям города рекомендуем по возможности вернуться домой, забрать детей из образовательных учреждений. Во многих жилых домах и зданиях города Челябинска выбиты стекла взрывной волной. Информацию о разрушениях необходимо в срочном порядке предоставлять в управляющие компании и Единую диспетчерскую службу», - говорится в сообщении на сайте администрации Челябинска.

Глава администрации Челябинска призвал руководство предприятий города отпустить работников домой как минимум до обеда. В школах отменена вторая смена.

По предварительной оценке МЧС России, как следует из сообщения на официальном сайте ведомства, над территорией Уральского Федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы. Системы энергетики, системы сотовой связи работают устойчиво. «Радиационный фон в норме. Дальнейшее падение осколков метеорита не ожидается. Силы и средства Уральского регионального центра, в том числе авиация, приведены в режим «повышенная готовность». Производится обследование местности», - сообщают в МЧС.