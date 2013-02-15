Рогозин представит предложения по космическому щиту от метеоритов

//Происшествия

15 февраля 2013, 11:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото: twitter.com/Rogozin/

Назрела необходимость создать международную систему предотвращения сближения с Землей объектов инопланетного происхождения, заявил в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в cвоем Twitter, комментируя падение метеорита под Челябинском.

"Сегодня ни России, ни США не по силам сбивать "объекты инопланетного происхождения". В понедельник представлю @ MedvedevRussia объективную картину происшедшего на Урале и предложения по перспективным возможностям страны "засекать" опасность сближения Земли с "чужаками" и в будущем ее предотвращать", - написал вице-премьер РФ.

"АН" писали, что военные не зафиксировали феноменальный метеоритный дождь.

Ранее в Интернете появились слухи, что метеорит над Челябинском был сбит силами ПВО, однако позже выяснилось, что эту утку распространили СМИ соседнего Казахстана.

Напомним, метеорит упал в районе города Сатка Челябинской области в 09:30 по местному времени. В результате взрыва в близлежащих населенных пунктах выбило стекла. От ударной волны пострадал цинковый завод.

Сотни челябинцев обратились за медицинской помощью.