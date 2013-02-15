МЧС: В режим повышенной готовности приведены около 20 тысяч спасателей на Урале

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15 февраля 2013, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области после метеоритного дождя, "выпавшего" сегодня три воздушных судна проводят обследование местности с воздуха. В режим повышенной готовности приведены около 20 тысяч спасателей на Урале.

Об этом сообщает МЧС.

"АН" писали, что утром пятницы в Челябинской области по официальным данным выпал "дождь" из болидов. Блогеры утверждают, что это был огромный метеорит.

Жертв и разрушений нет, однако во многих зданиях выбиты стекла.