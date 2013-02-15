МЧС: В режим повышенной готовности приведены около 20 тысяч спасателей на Урале
15 февраля 2013, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Челябинской области после метеоритного дождя, "выпавшего" сегодня три воздушных судна проводят обследование местности с воздуха. В режим повышенной готовности приведены около 20 тысяч спасателей на Урале.
Об этом сообщает МЧС.
"АН" писали, что утром пятницы в Челябинской области по официальным данным выпал "дождь" из болидов. Блогеры утверждают, что это был огромный метеорит.
Жертв и разрушений нет, однако во многих зданиях выбиты стекла.