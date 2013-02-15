В Подмосковье СК ведет проверку гибели при пожаре в коммуналке сегодня людей

//Происшествия

15 февраля 2013, 10:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

В Московской области по факту гибели двух человек на пожаре в пятницу в городе Королеве проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СКР.

"15 февраля 2013 года в следственные органы СК России поступило сообщение об обнаружении после ликвидации пожара в коммунальной квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Гагарина города Королева тел двух человек - мужчины и женщины, личность которых устанавливается. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области по данному факту проводится доследственная проверка", -говорится в сообщении СКР.

Каких-либо явных признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.