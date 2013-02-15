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15 февраля 2013, 10:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта echo.msk.ru

На Цинковом заводе в Челябинске, который, как сообщалось ранее, пострадал от ударной волны, разрушена часть стены, пострадавших нет. Это подтвердили радио "Эхо Москвы" представители предприятия.

Отметим, что российские военные не зафиксировали падение метеорита. Как сказал представитель военного ведомства, "системы о ракетном предупреждении устроены таким образом, чтобы фиксировать пуски с земли или с водной поверхности". Он отметил, что более точную информацию о произошедшем могут дать наземные космические службы наблюдения, передает РИА Новости.

"АН" писали, что над Челябинской областью сегодня прошёл метеоритный дождь в виде болидов.