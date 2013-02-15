//Происшествия

15 февраля 2013, 10:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В 8.57 на сайте ГУМЧС по Челябинской области появилось официальное сообщение МЧС о метеоритном дожде.

Над Челябинской областью прошёл метеоритный дождь в виде болидов, как показали данные обсерватории Екатеринбурга, метеоритный дождь прошёл в 07.23 (мск, радиационный фон в норме.

Уточняется, что в случае необходимости, пострадавшим от метеоритного дождя будут осуществлены необходимые социальные выплаты, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

В дополнении к основной информации уточняется, что падения метеорита на Землю не было, ранее СМИ сообщили о падении метеорита в районе города Сатка. "Падение предметов на землю не было. Имеются выбитые стёкла" , - заключают в ГУ МЧС по Челябинской области.