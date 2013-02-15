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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Над Челябинской областью прошёл метеоритный дождь в виде болидов

15 февраля 2013, 10:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В 8.57 на сайте ГУМЧС по Челябинской области появилось официальное сообщение МЧС о метеоритном дожде.
 
Над Челябинской областью прошёл метеоритный дождь в виде болидов, как показали данные обсерватории Екатеринбурга, метеоритный дождь прошёл  в 07.23 (мск, радиационный фон в норме.
 
МЧС призывает жителей Челябинска и области не поддаваться панике, тем временем блогеры пишут  о взрывах и вспышках, произошедших утром в пятницу в небе над Челябинском.
 
Уточняется, что в случае необходимости, пострадавшим от метеоритного дождя будут осуществлены необходимые социальные выплаты, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.
 
В дополнении к основной информации уточняется, что падения метеорита на Землю не было, ранее СМИ сообщили о падении метеорита в районе города Сатка. "Падение предметов на землю не было. Имеются выбитые стёкла", - заключают в ГУ МЧС по Челябинской области.
ЕП