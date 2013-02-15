В Челябинской области уже обнаружен кусок упавшего на Землю метеорита (ВИДЕО)

//Происшествия

15 февраля 2013, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

В труднодоступном районе Челябинской области уже обнаружен кусок упавшего на Землю метеорита. Представители Уральского регионального центра МЧС рассказали, что метеорит прошел от Казахстана через юг Тюменской, Курганской и Свердловской области. Предположительно, он взорвался в небе.

В настоящее время началось обследование территорий.

В Челябинске администрация посоветовала родителям забрать детей из школ. Блогеры сообщают, что в регионе из-за перегрузок очень плохо работает сотовая связь.

По данным астрономов, крупный метеорит упал в районе города Сатка, который находится между Челябинском и Уфой. Очевидцы запечатлели вспышку при падении космического объекта под Челябинском, а также звук взрыва.

Жители Озерска рассказали, что видели летящий шар, который при приближении к Земле распался на куски.

На сайте ГУМЧС по Челябинской области появилось официальное сообщение МЧС о метеоритном дожде.

Над Челябинской областью прошёл метеоритный дождь в виде болидов, как показали данные обсерватории Екатеринбурга, метеоритный дождь прошёл в 07.23 (мск, радиационный фон в норме.

ВИДЕО из Челябинска: