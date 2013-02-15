В Челябинской области уже обнаружен кусок упавшего на Землю метеорита (ВИДЕО)
15 февраля 2013, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
В труднодоступном районе Челябинской области уже обнаружен кусок упавшего на Землю метеорита. Представители Уральского регионального центра МЧС рассказали, что метеорит прошел от Казахстана через юг Тюменской, Курганской и Свердловской области. Предположительно, он взорвался в небе.
В настоящее время началось обследование территорий.
В Челябинске администрация посоветовала родителям забрать детей из школ. Блогеры сообщают, что в регионе из-за перегрузок очень плохо работает сотовая связь.
По данным астрономов, крупный метеорит упал в районе города Сатка, который находится между Челябинском и Уфой. Очевидцы запечатлели вспышку при падении космического объекта под Челябинском, а также звук взрыва.
Жители Озерска рассказали, что видели летящий шар, который при приближении к Земле распался на куски.
ВИДЕО из Челябинска: