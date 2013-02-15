Администрация Челябинска призвала забрать из школ детей

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15 февраля 2013, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Администрация Челябинска призвала жителей города вернуться домой и забрать из школ своих детей из-за происшствия, которое всполошило весь Урал сегодня утром.

Из Свердловской и Челябинской областей поступает информация о вспышках в небе, которые люди приняли за метеорит или взорвавшийся самолет. Падение огненного шара запечатлели на видео очевидцы.

"Жителям города рекомендуем по возможности вернуться домой, забрать детей из образовательных учреждений. Во многих жилых домах и зданиях города Челябинска выбиты стекла взрывной волной. Информация о разрушениях необходимо в срочном порядке предоставлять в управляющие компании и Единую диспетчерскую службу. Очага на территории города Челябинска нет", — говорится в обращении челябинской администрации. Специалисты проверяют информацию о взрыве или всполохе над Челябинском на высоте примерно 5 тысяч метров.

По данным челябинской полиции, в городе Сатки во многих домах города выбиты стекла, в одной из школ есть пострадавшие. Челябинские СМИ пишут, что в квартирах стекла в окнах повышибало, переворачивало машины. Люди вышли на улицу – кругом дым. В Челябинске пропала сотовая связь.

В труднодоступном районе Челябинской области уже обнаружен кусок упавшего на Землю метеорита.

Сегодня астероид 2012 DA14 пролетит в минимальном расстоянии от Земли. Возможно, его можно будет увидеть в бинокль.

Ранее эксперты сообщали, что астероид пролетит в ночь на 15 февраля из южного вечернего неба в северное утреннее, а для астрономов наилучшие условия наблюдения, по данным НАСА, складываются в Индонезии, однако в Восточной Европе, Азии и Австралии астероид будет хорошо виден почти повсюду.