Очевидцы в Свердловской области засняли падающий метеорит (ВИДЕО)

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15 февраля 2013, 08:56 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Метеоритный дождь начался в Свердловской области в пятницу, 15 февраля, около 9 утра по местному времени. Очевидцам удалось снять видео падающего огненного шара. Представители уральского регионального центра МЧС сообщили, что неизвестно, как долго продлится метеоритный дождь.

Спасатели подтвердили, что зафиксировано падение объекта, который предварительно определен как метеорит, сообщает Накануне.RU. Они предполагают, что при прохождении через верхние слои атмосферы он распался на несколько кусков. По данным МЧС, никто из местных жителей не пострадал.

Очевидцы запечатлели вспышку при падении космического объекта под Челябинском, а также звук взрыва. Челябинские СМИ пишут, что в квартирах стекла в окнах повышибало, переворачивало машины. Люди вышли на улицу – кругом дым. В Челябинске пропала сотовая связь.

Напомним, астрономы предупреждали о прохождении в опасной близости от Земли астероида 2012DA14.

НАСА покажет в прямом эфире полет астероида.